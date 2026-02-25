СБУ закрыла «Книжный мир», продававший на Украине российскую литературу

Служба безопасности Украины заблокировала украинский интернет-магазин, продававший книги российских издательств. Об этом сообщает в Telegram Sputnik Ближнее зарубежье.

В госкомитете Украины по теле- и радиовещанию заявили, что портал «Книжный мир» продавал литературу издательств «Эксмо», «АСТ» и «Питер», осуществляя, таким образом, противоправную деятельность на Украине.

Как пишут «Известия», Госкомтелерадио готовил проект постановления с запретом российской и русскоязычной литературой.

С июля 2025 года на Украине были заблокированы 23 книжных онлайн-магазина, распространявших книги российских издательств, отмечает источник.

В 2016 году занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко подписал закон об ограничении доступа в страну из России печатной продукции «антиукраинского содержания», то есть содержащей российскую государственную и коммунистическую символику, русских сказочных персонажей и др.

Ранее «мовный патруль» в Киеве начал опечатывать бутики с русскими книгами.