Жители перешедших Азербайджану карабахских районов сжигают свои дома

Жители ряда районов непризнанной Нагорно-Карабахской республики, которые вскоре будут переданы Азербайджану, сжигают свои дома. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что жители Лачинского, Кельбаджарского, Агдамского районов сжигают свои дома, магазины и другие постройки.

Соответствующие видео- и фото- материалы появились в соцсетях.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район.

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