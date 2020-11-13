В США зарегистрированы рекордные 150 тысяч случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Соединенных Штатах выявлено более 150 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные Covid Tracking Project.

По информации проекта, 12 ноября коронавирус нового типа подтвержден у 150 526 американцев. За сутки скончались 1104 человека, 67096 пациентов в настоящее время находятся в больницах.

США занимают первое место в мире по уровню заболеваемости COVID-19, с начала пандемии в стране выявлено более 10,5 млн случаев заражения коронавирусом.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 52,5 млн заболевших, свыше 36,5 млн человек выздоровели, а более 1,2 млн пациентов умерли.

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