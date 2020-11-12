Ночь на четверг стала самой холодной с начала осени в Москве

Ночь на четверг, 12 ноября, в Москве стала самой холодной с начала осени, температура воздуха опустилась почти до -3°С. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

По его словам, в Москве ночью было -2,9°С, в Московской области — -6,3°С.

Ранее сообщалось, что в столице 12 ноября воздух днем прогреется до +1...+3°С. Вечером столбики термометров будут показывать от -1 до +1°С. Ветер будет переменных направлений, 2–7 м/c.

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