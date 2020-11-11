Опрос: большинство россиян не верят в скидки в «черную пятницу»

Согласно опросу сервиса SuperJob, 60% россиян считают «черную пятницу» скорее обманом, чем честной акцией, позволяющей сэкономить.

Такая позиция более популярна среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет (67%) и респондентов с доходом от 80 тыс. руб. (68%). Кроме того, мужчины чаще, чем женщины, скептически относятся к традиционной ноябрьской распродаже. Лишь 18% россиян не сомневаются в том, что в «черную пятницу» цены действительно снижаются

Большинство имеющих работу россиян (74%) не собираются воспользоваться ноябрьской распродажей. Купить какие-либо товары или услуги в «черную пятницу» намерены лишь 9% респондентов — это меньше, чем год назад, когда на шопинг собирались 13% опрошенных.

По данным опроса, средний бюджет расходов в «черную пятницу» составит 13800 рублей, что меньше прошлогоднего на 8% (15000 рублей в 2019 году).

По сравнению с докоронавирусным 2019 годом выросло число респондентов, которые собираются купить одежду (26 и 21% соответственно), бытовую технику (25 и 18%). А вот покупку гаджетов в «черную пятницу» россияне стали планировать реже (15 и 20%).

Опрос был проведен 5—6 ноября 2020 года среди 1600 россиян старше 18 лет .