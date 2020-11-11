Столичные власти не будут закрывать ледовые катки на свежем воздухе

Власти Москвы не планируют закрывать ледовые катки на свежем воздухе на фоне пандемии коронавируса.

«В данный момент работа открытых ледовых коньков сохраняется в обычном объеме. При этом режим работы катков будет изменен в соответствии с действующими требованиями Роспотребнадзора по соблюдению ограничительных мер», — говорится в сообщении столичного оперштаба по коронавирусу в Telegram-канале.

Отмечается, что большие катки — на Красной площади, в Парке Горького и на ВДНХ также сохранят работу с учетом ограничений, установленных Роспотребнадзором. Если эпидемиологическая ситуация изменится, то режим работы может быть пересмотрен.

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