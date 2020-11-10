Власти Дании признали, что приказ убить всех норок был неверным

Министр по вопросам продовольствия и рыболовства Дании Могенс Йенсен заявил телеканалу TV2, что приказ об убийстве всех норок в стране был ошибочным.

По его словам, у властей не было юридических оснований, чтобы требовать уничтожения животных за пределами ферм, где были выявлены зараженные COVID-19 особи.

«Мы ошиблись», — заявил Йенсен.

Он добавил, что берет на себя всю ответственность за происходящее в его ведомстве.

Ранее правительство Дании поручило уничтожить всех норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения мутировавшим коронавирусом среди животных.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— 15 миллионов жертв: почему в Дании массово убивают норок

— В Дании выявили 214 случаев передачи коронавируса от норок человеку

— В шести странах выявили случаи коронавируса, связанные с норковыми фермами