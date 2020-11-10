Власти Дании признали, что приказ убить всех норок был неверным
Министр по вопросам продовольствия и рыболовства Дании Могенс Йенсен заявил телеканалу TV2, что приказ об убийстве всех норок в стране был ошибочным.
По его словам, у властей не было юридических оснований, чтобы требовать уничтожения животных за пределами ферм, где были выявлены зараженные COVID-19 особи.
«Мы ошиблись», — заявил Йенсен.
Он добавил, что берет на себя всю ответственность за происходящее в его ведомстве.
Ранее правительство Дании поручило уничтожить всех норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения мутировавшим коронавирусом среди животных.
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