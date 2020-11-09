В Подмосковье студенты колледжей и вузов переводятся на удаленное обучение

В Подмосковье студенты колледжей и вузов с 9 ноября переводятся на дистанционное обучение. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Студенты колледжей будут учиться дистанционно, так же как и студенты высших учебных заведений. То есть вузы и 49 колледжей, в которых занимаются ребята уже старшего возраста, мы переводим на дистанционное обучение», — сказал Воробьев.

Ранее сообщалось, что с 11 ноября в Московской области не будут работать проездные жителей старше 65 лет из-за коронавируса.

В Подмосковье коронавирусом заразились 91 524, выздоровели 68 005, скончался 1 701 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 50 млн заболевших, 35 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,7 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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