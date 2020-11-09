В Москве еще 3313 пациентов вылечились от коронавируса

В Москве за сутки 3 313 пациентов вылечились от коронавируса, пишет оперштаб.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 343 226 человек», — говорится в сообщении.

С начала пандемии в Москве коронавирусом заразились 468 269, скончались 7 289 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 50 млн заболевших, 35 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,7 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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