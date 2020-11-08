В Турции зафиксировали рекордный с апреля прирост заболевших COVID

В Турции за сутки выявлено рекордное с апреля число новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает глава минздрава страны Фахреттин Коджа в своем Twitter.

По его словам, положительный результат анализов в воскресенье, 8 ноября, получили 2 516 человек.

Общее число летальных исходов, по словам министра, выросло на 84 до 10 887 скончавшихся. Коджа уточнил, что от заболевания излечились 2 018 граждан за сутки, а в тяжелом состоянии продолжают находиться 2 740 пациентов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 50 млн заболевших, свыше 35,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Места для больных COVID-19 на Украине заняты на 70%

— Глава минздрава Франции заявил о замедлении прироста новых случаев с COVID

— Число выявленных случаев COVID-19 за время пандемии превысило 50 млн