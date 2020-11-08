СМИ: Байден выбрал главу рабочей группы по борьбе с COVID в США

Кандидат на пост президента США Джо Байден, которого американские СМИ объявили победителем гонки за место главы Белого дома, определился, кто возглавит рабочую группу по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2 в США. Об этом сообщает The Eсonomic Times.

По данным СМИ, рабочую группу, которую ранее пообещал создать Байден, возглавит бывший чиновник, врач Вивек Мурти.

Ранее, в 2014 году, он был назначен на пост главного хирурга США в составе министерства внутренней безопасности. Однако президент США Дональд Трамп отстранил его от должности в 2017 году.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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