Минздрав отправил специалистов в Хакасию из-за вспышки COVID-19

Министерство здравоохранения России направило группу специалистов в Хакасию из-за вспышки заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В группу войдут специалисты Минздрава, Росздравнадзора и ведущих подведомственных учреждений министерства, указано в сообщении. Они проведут аудит организации медицинской помощи, окажут помощь пациентам с COVID-19 и организационно-методическую поддержку.

Всего в России выявлено более 1,7 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 30,5 тысячи человек, вылечились более 1,3 млн человек.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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