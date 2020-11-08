В Петербурге подросток пытался убить членов семьи

В Санкт-Петербурге 15-летний школьник тяжело ранил членов семьи, передает РЕН ТВ.

По данным телеканала, подросток сначала напал на шестилетнюю сестру, порезав ей горло, затем выстрелил бабушке в висок и прострелил руку дедушке. Пострадавшие находятся в реанимации.

Также школьник стрелял в свою мать.

Стрельба велась из травматического оружия.

Также сообщается, что подросток планировал преступление заранее. Несколько дней он делился планами с друзьями в соцсетях. Одному из друзей он рассказал, что после убийства семьи уедет в Ленинградскую область.

Семья, в которой проживал подросток, благополучная, на учете в правоохранительных органах не состояла.

Сейчас подозреваемый вместе с родителями находится в отделении СК.