Число умерших от коронавируса во Франции превысило 40 тысяч
Антон Демидов
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Во Франции число скончавшихся от коронавируса нового типа достигло 40 169. Об этом сообщает сайт Санитарной службы страны.
Согласно данным службы, за последние сутки число летальных исходов выросло до 306.
За все время с начала пандемии во Франции выявлено 1 748 705 случаев заражения COVID-19.
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