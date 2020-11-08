Стало известно, кто погиб при крушении самолета с телеведущим Колтовым

Установлена личность человека, который вместе с телеведущим Александром Колтовым погиб при крушении самолета в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, с журналистом на борту с воздушного судна находилась некая Наталья Климова.

«Ее тело опознали час назад», — говорится в сообщении.

Как передает Telegram-канал «НеМалахов», погибшей девушке было 33 года. Климова была сотрудницей «одного из банков».

7 ноября 41-летний ведущий ток-шоу «ДНК» и соведущий шоу «Звезды сошлись» Александр Колтовой погиб при крушении самолета в Подмосковье. На борту с ним находился еще один человек. У самолета отказал двигатель.

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