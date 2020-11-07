На Кубе у 11 российских туристов выявили COVID-19
Максимс Краюшкинс
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
У 11 россиян, прилетевших на Кубу, выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщает 14ymedio.
Отмечается, что всего в этот день на Кубу прилетели 429 российских туристов. У 11 из них тест на коронавирус дал положительный результат, всего под наблюдением находятся 20 человек.
Согласно последним данным, на Кубе 7 228 человек заразились коронавирусом, 130 пациентов скончались.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Импорт вируса: 90% завозных случаев пришлось на Турцию
— Свыше десяти рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
— Росавиация разрешила вывозные рейсы из-за рубежа по квотам