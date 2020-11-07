Системой QR-кодов в Москве пользуются более 4 тыс. предприятий

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что систему QR-кодов используют более 4 тыс. московских предприятий. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что система чекинов была введена 19 октября.

«В первую очередь она распространялась на ночные заведения - бары, рестораны. Надо отметить, что предложенная рестораторами система прижилась. И уже более 4 тыс. предприятий ее используют», — отметил чиновник.

Немерюк добавил, что с 19 октября в системе зачекинились более 1,1 млн человек.

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