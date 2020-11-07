Грузия вводит комендантский час из-за растущего числа заражений коронавирусом
Катерина Медведева
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Власти Грузии снова вводят комендантский час из-за роста числа зараженных коронавирусом. Об этом пишет Sputnik Грузия.
Такое решение было объявлено на брифинге после заседания межведомственного совета правительства Грузии.
Комендантский час вводится в крупных городах страны — Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди, Батуми, Рустави, Гори и Поти с 9 ноября. Он будет действовать с 22.00 до 5.00 и распространяться на пешеходов, автомобилистов и пассажиров общественного транспорта.
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