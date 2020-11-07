В субботу в Москве ожидается до +11°С

В субботу, 7 ноября, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем воздух в столице прогреется до +9°С — +11°С. Прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 8 — 13 м/с, а также небольшие дожди.

Вечером температура воздуха понизится до +6°С — +8°С. Скорость ветра изменится до 6 — 11 м/с, однако местами возможны порывы до 17 м/с.

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.