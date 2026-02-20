Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Спорт

Экс-тренер американской фигуристки Гленн обвинен в домогательствах

Экс-тренера фигуристки США Гленн арестовали за домогательствах к ученицам
Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Бывший тренер американской фигуристки Эмбер Гленн, завоевавшей золото в командном турнире на Олимпиаде в Италии, Бенджамин Шроатс арестован по обвинению в сексуальных преступлениях. Об этом пишет New York Post.

47-летнему Шроатсу предъявлены обвинения по двум статьям: сексуальное насилие и непристойные действия с ребенком. Расследование началось 15 февраля после того, как две бывшие спортсменки тренера сообщили о неподобающих отношениях с ним. В заявлении полиции сказано, что одна из жертв в тот период была несовершеннолетней.

Адвокат Шроатса Скотт Эджетт заявил, что его клиент отрицает все обвинения, и пообещал, что защита не будет вести дело через СМИ.

Шроатс был помещен в тюрьму округа Коллин под залог в 200 тысяч долларов. Условия залога запрещают ему преподавать и тренировать учеников. Гленн, которая тренировалась у Шроатса с девяти лет, в 2014 году называла его «вторым отцом на льду» и человеком, на которого можно полностью положиться. В настоящее время 26-летняя фигуристка работает с другими тренерами.

На Олимпиаде-2026 в Италии Гленн завоевала золото в команде, а в личном турнире стала пятой.

Ранее американская фигуристка завоевала золото на Олимпиаде.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!