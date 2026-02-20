Экс-тренер американской фигуристки Гленн обвинен в домогательствах

Бывший тренер американской фигуристки Эмбер Гленн, завоевавшей золото в командном турнире на Олимпиаде в Италии, Бенджамин Шроатс арестован по обвинению в сексуальных преступлениях. Об этом пишет New York Post.

47-летнему Шроатсу предъявлены обвинения по двум статьям: сексуальное насилие и непристойные действия с ребенком. Расследование началось 15 февраля после того, как две бывшие спортсменки тренера сообщили о неподобающих отношениях с ним. В заявлении полиции сказано, что одна из жертв в тот период была несовершеннолетней.

Адвокат Шроатса Скотт Эджетт заявил, что его клиент отрицает все обвинения, и пообещал, что защита не будет вести дело через СМИ.

Шроатс был помещен в тюрьму округа Коллин под залог в 200 тысяч долларов. Условия залога запрещают ему преподавать и тренировать учеников. Гленн, которая тренировалась у Шроатса с девяти лет, в 2014 году называла его «вторым отцом на льду» и человеком, на которого можно полностью положиться. В настоящее время 26-летняя фигуристка работает с другими тренерами.

На Олимпиаде-2026 в Италии Гленн завоевала золото в команде, а в личном турнире стала пятой.

Ранее американская фигуристка завоевала золото на Олимпиаде.