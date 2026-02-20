В ХМАО депутат потерял мандат, партбилет и работу из-за разрухи в школе

URA.RU: директор школы в Пыть-Яхе после ее проверки ушел из гордумы и партии

В Ханты-Мансийском автономном округе депутат думы Пыть-Яха Константин Данилов лишился должности, депутатского мандата и партийного билета «Единой России» после проверки возглавляемых им школы и детсада. Об этом сообщает URA.RU.

Источники издания рассказали, что членов проверяющей комиссии неприятно поразило состояние КСОШ-ДС Пыть-Яха.

В ходе инспекции были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм: от розлива несвежего компота в столовой и грязных туалетов до хранения сахара на одной полке с бытовой химией.

Особое возмущение проверяющих вызвал покрытый пылью памятный уголок, посвященный павшему участнику специальной военной операции (СВО). На стене под ним образовались трещины и потеки, штукатурка частично отвалилась.

При этом рабочий кабинет самого Данилова резко контрастировал с остальной обстановкой в учебном учреждении: там было чисто убрано, а стену украшал иконостас с красными атласными лентами, колокольчиками и подвешенной на потолочную панель лампадой.

Собеседники URA.RU утверждают, что после проверки у Данилова состоялся неприятный разговор в администрации Пыть-Яха, после которого депутат написал сразу три заявления: об увольнении по собственному желанию, о сложении депутатских полномочий и о выходе из состава партии «Единая Россия».

В администрации Пыть-Яха подтвердили факт проверки и увольнения Данилова, отметив, что решение покинуть КСОШ-ДС, думу и партию он принял после беседы с мэром Сергеем Елишевым.

Источники издания не исключили, что уходом Данилова дело может не ограничиться: по их словам, намечается проверка, по итогам которой могут последовать дисциплинарные взыскания для чиновников из социальной и образовательной сфер, которые должны были контролировать ситуацию в школе и детском саду.

На сайте КСОШ-ДС уточняется, что этот комплекс был создан на базе открытого еще в 1980 году детсада «Елочка» путем присоединения к нему бывшей средней школы №3, работавшей с 1979 года. Детсад посещают 200 человек, школу — 715, в педагогическом коллективе работают 18 воспитателей и 45 учителей.

На странице с профилем самого Данилова указано, что он окончил Тюменский госуниверситет и Тюменскую госакадемию культуры и искусств, получил дополнительное образование в сфере управления и дошкольного образования, проработал в педагогике более 26 лет, преподавал химию.

