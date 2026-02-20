В России вновь взлетели цены на яйца

Оптовая стоимость яиц категории С1 в Москве к середине февраля 2026 года увеличилась более чем на 80%. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка.

По данным на 15 февраля оптовая цена яиц за месяц увеличилась на 83,3%, за год — на 89,7%. Резкий рост стоимости одного из основных продуктов питания связывают с Масленицей и приближающейся Пасхой. В результате к середине февраля цены на яйца в Москве стали достигать 110 рублей за десяток.

Кроме того, в прошлом году после перепроизводства отраслевые компании начали корректировать поголовье кур, что тоже привело к замедлению выпуска продукции. Как отметила эксперт по аграрному рынку Альбина Корягина, наиболее выраженными последствия станут к осени-зиме этого года.

В Минсельхозе заявили «Ъ», что ситуация с этим продуктом в России в целом стабильна.

До этого сообщалось, что в 2027 году в Подмосковье планируют запустить в работу новый птицеводческий комплекс под Каширой. Это позволит вчетверо нарастить производство яиц в регионе, предприятие станет одним из крупнейших в стране.

Ранее эксперты отметили удешевление продуктов для блинов на 3% в 2026 году.