Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

В России вновь взлетели цены на яйца

«Ъ»: в России оптовые цены на яйца выросли на 80%
Vladeep/Shutterstock/FOTODOM

Оптовая стоимость яиц категории С1 в Москве к середине февраля 2026 года увеличилась более чем на 80%. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка.

По данным на 15 февраля оптовая цена яиц за месяц увеличилась на 83,3%, за год — на 89,7%. Резкий рост стоимости одного из основных продуктов питания связывают с Масленицей и приближающейся Пасхой. В результате к середине февраля цены на яйца в Москве стали достигать 110 рублей за десяток.

Кроме того, в прошлом году после перепроизводства отраслевые компании начали корректировать поголовье кур, что тоже привело к замедлению выпуска продукции. Как отметила эксперт по аграрному рынку Альбина Корягина, наиболее выраженными последствия станут к осени-зиме этого года.

В Минсельхозе заявили «Ъ», что ситуация с этим продуктом в России в целом стабильна.

До этого сообщалось, что в 2027 году в Подмосковье планируют запустить в работу новый птицеводческий комплекс под Каширой. Это позволит вчетверо нарастить производство яиц в регионе, предприятие станет одним из крупнейших в стране.

Ранее эксперты отметили удешевление продуктов для блинов на 3% в 2026 году.
 
Теперь вы знаете
Россия замедлила параллельный импорт. Что будет с ценами на Apple и другие товары из-за рубежа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!