Росстат опубликовал данные о смертности пациентов с COVID-19
Валерия Исполатова
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Росстат опубликовал данные о смертности пациентов с коронавирусом в России.
Согласно данным ведомства, всего с начала апреля до конца сентября в стране зарегистрировали 31 969 смертей, когда COVID-19 оказался основной причиной смерти.
Кроме того, еще у 23 702 умерших инфекция была выявлена, но не стала непосредственной причиной летального исхода.
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