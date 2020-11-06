Первый за 2020 год прирост рождаемости зафиксирован в России

Первый в текущем году прирост рождаемости в России был зафиксирован в сентябре, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Росстат.

По данным ведомства, в сентябре 2020 года родилось на 9,1 тысяч детей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, в сентябре 2019 года в России родился 121 331 младенец, в сентябре текущего – 130 476 младенцев, прирост составил 7,5%.

Зафиксированный прирост стал первым за 2020 год, подчеркивает ведомство. Так, в августе и июле наблюдалось снижение рождаемости на 5,4% и 7,1% соответственно.

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