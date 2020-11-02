В РСТ объяснили число завезенных из Турции случаев коронавируса

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина объяснила большое число завезенных из Турции случаев коронавируса, передает «Интерфакс-Туризм».

По ее словам, Турция является единственным массовым направлением зарубежного отдыха среди всех, с кем Россия возобновила авиасообщение.

Тюрина отметила, что в другие страны, куда сейчас можно улететь из России, туристический поток очень мал.

Кроме того, через Турцию россияне летают и в другие страны, так как «в Стамбуле удобные стыковки».

Эти факторы, как отметила Тюрина, и являются причиной того, что из завозных случаев коронавируса 90% приходится на Турцию.

«По данным Роспотребнадзора, из Турции привезли коронавирус порядка 9 тыс. человек. Это 0,66% от всех, побывавших в стране за это время», — подчеркнула Тюрина.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что абсолютное большинство завозных случаев коронавируса попали в Россию из Турции.

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