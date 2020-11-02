Число жертв землетрясения в Измире увеличилось до 91

Число жертв землетрясения в турецком Измире увеличилось до 91, сообщает ТАСС со ссылкой на государственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

Ранее сообщалось о 83 погибших и 962 пострадавших.

«Число жертв землетрясения составляет 91, пострадавших — 994. 774 человека уже выписаны из больниц после лечения», — сообщили в управлении.

30 октября в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 34 км от турецкого Измира и в 14 км от греческого Неон-Карловаси.

В Измире разрушено по меньшей мере 20 домов. Землетрясение вызвало небольшое цунами. Толчки почувствовали и в других турецких городах, в частности в Стамбуле.

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