ФСБ задержала под Калининградом контрабандистов с 50 кг наркотиков

Пограничники задержали на границе Калининградской области двух контрабандистов, которые пытались перевезти в Россию около 50 кг наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«В ходе досмотра их личных вещей обнаружено и изъято более 50 кг наркотических средств, среди которых гашиш, амфетамин, производные эфедрона», — рассказали в ФСБ.

Так, задержанные пытались пересечь границу в районе границы с Польшей у населенного пункта Квишен. Против них было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на сбыт наркотических веществ» и «Контрабанда наркотических средств». Решается вопрос об их аресте.

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