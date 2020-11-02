ФСБ задержала под Калининградом контрабандистов с 50 кг наркотиков
Пограничники задержали на границе Калининградской области двух контрабандистов, которые пытались перевезти в Россию около 50 кг наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
«В ходе досмотра их личных вещей обнаружено и изъято более 50 кг наркотических средств, среди которых гашиш, амфетамин, производные эфедрона», — рассказали в ФСБ.
Так, задержанные пытались пересечь границу в районе границы с Польшей у населенного пункта Квишен. Против них было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на сбыт наркотических веществ» и «Контрабанда наркотических средств». Решается вопрос об их аресте.
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