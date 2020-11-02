Екатеринбургский митрополит самоизолировался после контакта с больным COVID-19

Митрополит екатеринбургский и верхотурский Кирилл самоизолировался после контакта с больным коронавирусом. Об этом сообщается на сайте епархии.

Отмечается, что всю текущую неделю (2-8 ноября) он будет оставаться на карантине. Воскресную службу (1 ноября) митрополит также провел уединенно, в домовом храме Свято-Симеоновского архиерейского подворья города Екатеринбурга.

В пресс-службе епархии уточнили, что со священнослужителем все в порядке, он в добром здравии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Под Тулой скончался священник РПЦ с COVID-19

— Схимонах Сергий не хочет идти на допрос в СК из-за коронавируса

— РПЦ рекомендует закрывать монастыри в регионах со сложной эпидобстановкой