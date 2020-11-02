В Москве за сутки от коронавируса вылечился 3 241 человек, рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Об этом пишет ТАСС.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 3 241 пациент», — сказала Ракова.

Всего в столице коронавирусом заразились 429 409, выздоровели 318 032, скончались 6 820 человек.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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