Возле столицы Коста-Рики произошло землетрясение
Катерина Медведева
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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Коста-Рике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую обсерваторию страны.
Подземный толчок был зафиксирован вечером 31 октября, эпицентр находился в 2 км к северо-западу от столицы республики Сан-Хосе.
Очаг землетрясения залегал на глубине 77 км.
Данные о пострадавших, разрушениях и об угрозе цунами не поступали.
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