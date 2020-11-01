Возле столицы Коста-Рики произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Коста-Рике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую обсерваторию страны.

Подземный толчок был зафиксирован вечером 31 октября, эпицентр находился в 2 км к северо-западу от столицы республики Сан-Хосе.

Очаг землетрясения залегал на глубине 77 км.

Данные о пострадавших, разрушениях и об угрозе цунами не поступали.

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