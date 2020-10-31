В Италии за сутки коронавирусом опять заразилось рекордное число человек
Карина Казанцева
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В Италии за сутки коронавирусом заразились 31 758 человек, что опять стало рекордом с начала пандемии, пишет ТАСС.
30 октября заразились 31 079 человек, 29 октября — 26 829, 28 октября — 24 988. Всего в стране выявили 647 674 случая.
За сутки также скончались 297 человек, с начала пандемии — 38 321 человек.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 46 млн заболевших, почти 33 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,5 млн человек с COVID-19.
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