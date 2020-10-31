Челябинск отремонтирует «ковидную» больницу, где взорвался баллон
Челябинские власти отремонтируют «ковидную» больницу, где взорвался кислородный баллон, пишет ТАСС со ссылкой на губернатора региона.
«В кратчайшие сроки в больнице должен пройти необходимый ремонт и медицинское учреждение должно вернуться к работе», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что пожар в поликлинике Челябинска, из-за которого взорвалась будка для хранения баллонов с кислородом, произошел из-за разгерметизации кислородного баллона. Источник агентства ТАСС, в свою очередь, сообщал о смерти двух пациентов поликлиники из-за возникшей после инцидента нехватки кислорода. Позже губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что смерть пациентов в поликлинике, где произошел взрыв кислородной будки, не связана со взрывом и пожаром.
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