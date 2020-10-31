В Испании задержали марокканца, восхваляющего теракты во Франции

Каталонские правоохранительные органы Mossos de Escuadra задержали марокканца, восхваляющего терроризм и призывы к совершению новых терактов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

Отмечается, что обвиняемый публиковал в социальных сетях призывы к «актам возмездия», а также поддерживал убийство французского учителя. Он заявил, что необходимо избавлять от тех, кто «не оказывает должного уважения исламскому пророку» Мухаммеду, осуществлять джихад для «защиты пророка» и «провозглашения мирового халифата».

Мужчину задержали в Барселоне. Он дал показания судье, его отпустили до рассмотрения дела по существу. У подозреваемого изъяли паспорт, он должен каждые 15 дней являться в суд.

16 октября возле колледжа в пригороде Парижа был обезглавлен учитель Самуэль Пати, который показывал на уроке карикатуры издания «Шарли Эбдо» на пророка Мухаммеда. Убийцей оказался 18-летний уроженец Чечни Абдулла Анзоров.

В ответ на совершенное преступление президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении принять жесткие меры против радикальных исламистов и отметил, что карикатуры в стране никто не будет прекращать публиковать.

«Самуэль Пати был убит, потому что исламисты хотят похитить наше будущее. Они знают, что именно благодаря таким незаметным героям, как он, они его никогда не получат», — говорил глава государства.

А уже утром 29 октября неизвестный совершил нападение на базилику в Ницце, в результате которого погибли три человека. Одна из жертв была обезглавлена. Также французской полицией были предотвращены еще три готовящихся нападения в разных городах республики.

Заявления Макрона вызвали ряд возмущенных откликов со стороны мусульман всего мира, в том числе главы Чечни Рамзана Кадырова, бойца Хабиба Нурмагомедова и других.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В РПЦ призвали власти Франции запретить оскорбляющие чувства верующих карикатуры

— Большинство французов не верят, что государство сможет защитить их от террора

— Третий человек задержан по делу теракта в Ницце