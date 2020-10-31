В РПЦ призвали власти Франции запретить оскорбляющие чувства верующих карикатуры

Митрополит Волоколамский Иларион призвал руководство Франции запретить оскорбляющие чувства верующих карикатуры, в том числе на исламского пророка Мухаммеда, чтобы не допустить мести со стороны радикалистов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Разве не правильнее было бы запретить сейчас такие карикатуры и во Франции, и во всех других частях света? Не лучше было бы ввести во Франции... закон об оскорблении чувств верующих», — отметил он.

По его словам, этот закон помог бы защитить «чувства верующих посредством закона о недопустимости богохульства и кощунства».

Священнослужитель выразил мнение, что это было бы правильным решением в связи с произошедшими трагическими событиями во Франции.

16 октября возле колледжа в пригороде Парижа был обезглавлен учитель Самуэль Пати, который показывал на уроке карикатуры издания «Шарли Эбдо» на пророка Мухаммеда. Убийцей оказался 18-летний уроженец Чечни Абдулла Анзоров.

В ответ на совершенное преступление президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении принять жесткие меры против радикальных исламистов и отметил, что карикатуры в стране никто не будет прекращать публиковать.

«Самуэль Пати был убит, потому что исламисты хотят похитить наше будущее. Они знают, что именно благодаря таким незаметным героям, как он, они его никогда не получат», — говорил глава государства.

А уже утром 29 октября неизвестный совершил нападение на базилику в Ницце, в результате которого погибли три человека. Одна из жертв была обезглавлена. Также французской полицией были предотвращены еще три готовящихся нападения в разных городах республики.

Заявления Макрона вызвали ряд возмущенных откликов со стороны мусульман всего мира, в том числе главы Чечни Рамзана Кадырова, бойца Хабиба Нурмагомедова и других.

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