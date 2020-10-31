В Белоруссии арестовали администратора Telegram-канала, призывавшего к блокированию дорог

В Белоруссии арестовали администратора Telegram-канала «Водители 97», призывавшего к блокированию дорог. Об этом заявила пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Генеральная прокуратура республики возбудила уголовное дело за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны, осуществленные с использованием интернета. Женщина признана подозреваемой и заключена под стражу.

По словам Чемодановой, обвиняемая призывала в своем аккаунте к «действиям, направленным на гибель людей и причинение им увечий, повреждение сооружений, транспортных магистралей, средств сообщения и наступление иных тяжких последствий». Женщина намеревалась воздействовать на органы власти и причинить ущерб экономической безопасности Белоруссии. То есть, как уточнила Чемоданова, речь идет о призывах к совершение актов терроризма и диверсий.

В рамках уголовного дела задержано пять участников данного Telegram-канала по другим эпизодам преступной деятельности. В настоящее время проводится работа, направленная на признание ресурса «Водители 97» экстремистским.

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