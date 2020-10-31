Власти Москвы пока не планируют вводить пропуска для выхода на улицу

В Москве пока не планируется вводить пропуска и ограничивать прогулки горожан. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на руководителя департамента информационных технологий столицы Эдуарда Лысенко.

«Москва пока не планирует вводить пропускную систему и ограничивать прогулки горожан по аналогии с тем, как это на данный момент сделано во Франции и других странах мира», — сказал Лысенко.

По последним данным, в столице выявлено 419,1 тыс. заболевших COVID-19, из них 307,8 тыс. выздоровели.

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