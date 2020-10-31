Почти 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

В аэропортах столицы задержали и отменили почти 20 рейса, сообщает сервис «Яндекс. Расписания».

По состоянию на 00.07 мск, во Внуково два вылета отменили. При этом в Домодедово отменено 10 вылетов и задержано три рейса.

В свою очередь, в Шереметьево два рейса задержано и два — отменено.

Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.

Россия с 27 марта полностью закрывала регулярное и чартерное международное авиасообщение с другими странами из-за ситуации с коронавирусом. В настоящее время авиасообщение возобновлено с рядом стран.

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