Дело об атаке в Татарстане будет расследовать центральный аппарат СК

Дело о нападении на полицейских в Татарстане будет расследовать центральный аппарат СК, пишет РИА «Новости» со ссылкой на СК.

«Председатель Следственного комитета для наиболее полного и объективного расследования поручил передать в производство центрального аппарата ведомства уголовное дело о совершении 16-летним подростком покушения на террористический акт и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил установить все детали случившегося, включая причины, побудившие подростка на преступление.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на теракт после нападения подростка на отдел полиции в Татарстане. По информации СК, ночью 30 октября в Кукморе 16-летний подросток с помощью «коктейля Молотова» пытался поджечь здание отдела полиции. При попытке задержания он около трех раз ударил ножом полицейского. Другой правоохранитель после предупредительных выстрелов в воздух вынужден был открыть огонь на поражение. Молодой человек умер до приезда скорой.

29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена.

До этого в пригороде Парижа радикальный исламист обезглавил учителя истории, который во время урока показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Террорист был убит полицейскими при попытке его задержания.

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