Навальный рассказал, когда вернется в Россию

Основатель ФБК Алексей Навальный планирует вернуться в Россию после полного восстановления, передает «Интерфакс».

«Моя задача как можно быстрее восстановиться и вернуться в Россию сразу же», — сказал Навальный, уточнив, что сейчас он чувствует себя гораздо лучше.

При этом врачи не дают прогнозов о том, сколько времени ему понадобится для восстановления, добавил Навальный.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила. Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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