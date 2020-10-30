Роспотребнадзор оценил эпидситуацию в РФ

Эпидемическая ситуация в России остается достаточно напряженной, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Ее слова передает РИА «Новости».

Напряженная ситуация сохраняется в том числе из-за активизации сезонных респираторных вирусов, к которым относится и коронавирус, сказала Пшеничная.

Она призвала продолжать соблюдать меры профилактики: носить маски, использовать дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию и по возможности оставаться дома.

За минувшие сутки число новых случаев COVID-19 увеличилось на рекордные 18 283, всего в стране зарегистрировано 1 599 976 случаев.

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