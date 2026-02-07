Размер шрифта
Американец Малинин сенсационно проиграл короткую программу на Олимпиаде

Фигурист Малинин стал вторым в короткой программе командного турнира Олимпиады
Brian Snyder/Reuters

Японский фигурист Юма Кагияма сенсационно выиграл короткую программу в командном турнире на зимних Олимпийских играх — 2026, обойдя главного фаворита — американца Илью Малинина.

Кагияма за свой прокат набрал 108,67 балла. Малинин стал вторым, судьи оценили его прокат в 98,00 балла. Третьим стал представитель Канады Стивен Гоголев, который набрал за свое выступление 92,99 балла.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию командного турнира. В 0:05 по московскому времени произвольные программы представят танцоры, здесь выступит дочь российского тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис, которая вместе со своим супругом Глебом Смолкиным представляет сборную Грузии. В ритм-танце они оказались шестыми.

В произвольные программы выходит пять сборных из десяти: США (34 балла), Япония (33), Италия (28), Канада (27), Грузия (25).

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Из российских фигуристов в нейтральном статусе на Играх выступят одиночники Петр Гуменник и Аделия Петросян.

Ранее была названа новая музыка к программе Гуменника на Олимпиаде.
 
