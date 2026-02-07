Усман Нурмагомедов победил британца Дэвиса и защитил чемпионский титул

Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов победил представителя Великобритании Альфи Дэвиса в титульном поединке на турнире в Дубае (ОАЭ).

Нурмагомедов применил удушающий прием в третьем раунде, завершив поединок нокаутом. Теперь на его счету 21 победа в 21 поединке в ММА. Для Дэвиса это поражение стало шестым, всего в профессиональной карьере он 27 раз выходил в октагон.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию боя. В углу Нурмагомедова присутствовал его родной брат Умар, а также двоюродный Хабиб и близкий друг Ислам Махачев, который является двукратным чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата.

4 октября 2025 года Нурмагомедов одержал победу в главном бою PFL Champions Series 3 над ирландцем Полом Хьюзом и завоевал вакантный титул промоушена в полулегком весе. Брат Хабиба Нурмагомедова победил единогласным решением арбитров. При этом один судья отдал ему все пять раундов, другой — четыре, а третий — три (50-45, 49-46, 48-47).

Ранее экс-чемпион UFC Конор Макгрегор встретился с Павлом Дуровым.