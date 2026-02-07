Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаНападение в общежитии в Уфе
Спорт

Усман Нурмагомедов победил британца Дэвиса и защитил чемпионский титул

Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский титул PFL, одолев британца Дэвиса
Lantyukhov Sergey/Global Look Press

Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов победил представителя Великобритании Альфи Дэвиса в титульном поединке на турнире в Дубае (ОАЭ).

Нурмагомедов применил удушающий прием в третьем раунде, завершив поединок нокаутом. Теперь на его счету 21 победа в 21 поединке в ММА. Для Дэвиса это поражение стало шестым, всего в профессиональной карьере он 27 раз выходил в октагон.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию боя. В углу Нурмагомедова присутствовал его родной брат Умар, а также двоюродный Хабиб и близкий друг Ислам Махачев, который является двукратным чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата.

4 октября 2025 года Нурмагомедов одержал победу в главном бою PFL Champions Series 3 над ирландцем Полом Хьюзом и завоевал вакантный титул промоушена в полулегком весе. Брат Хабиба Нурмагомедова победил единогласным решением арбитров. При этом один судья отдал ему все пять раундов, другой — четыре, а третий — три (50-45, 49-46, 48-47).

Ранее экс-чемпион UFC Конор Макгрегор встретился с Павлом Дуровым.
 
Теперь вы знаете
Долги по зарплате, вахта для молодежи и «налоговый декрет». Главные новости о рынке труда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!