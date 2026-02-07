Жителям четырех округов Запорожской области и Бердянска вернули свет

В Запорожской области восстановили электроснабжение после сбоя

В Запорожской области восстановили подачу электроэнергии после сбоя. Об этом написал в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

Он поблагодарил специалистов, которые оперативно и слаженно провели восстановительные работы. Чиновник отметил, что отключение света не сказалось на работе критической инфраструктуры.

До этого Куйбышевский, Приморский, Черниговский и Бердянский муниципальные округа и город Бердянск Запорожской области остались без электричества. Причину сбоя власти не уточнили.

На этом фоне атомщики вынужденно снизили мощность всех АЭС на территории Украины после массированного удара российских войск. Дефицит мощности в энергосистеме существенно увеличился, предупредила компания «Укрэнерго».

По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, под удар попала «основа энергосети» — подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ. Ухудшение ситуации в энергосети ставит под угрозу ядерную безопасность, подчеркнул глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он призвал к «максимальной военной сдержанности».

Ранее появилось видео из обесточенного Буковеля с остановившимися подъемниками.