Посол Гончар заявил о подготовке населения Евросоюза к конфликту с Россией

Страны Евросоюза не только наращивают свою военную мощь, но и активно готовят население к потенциальному вооруженному столкновению с Россией. Об этом сообщил посол России в Бельгии Денис Гончар в интервью РИА Новости.

«Европа стремительно милитаризируется, экономика переводится на военные рельсы, население готовят чуть ли не к неминуемому вооруженному конфликту с нашей страной», — сообщил дипломат.

Гончар подчеркнул, что считает подобный курс действий рискованным и неоправданным.

«Этот авантюрный и совершенно необдуманный подход представляется нам крайне опасным и несет в себе непредсказуемые последствия», — заключил он.

До этого генсек дипломатической службы Евросоюза Белен Мартинес Карбонель заявила, что Европа уже вовлечена в состояние войны с Россией. Она также подчеркнула необходимость достижения «справедливого и долгосрочного мира», что, по ее словам, потребует активной поддержки со стороны Соединенных Штатов.

Ранее на Западе заявили об уязвимости Европы перед Россией.