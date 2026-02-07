В Индии рухнуло трехэтажное здание, под завалами ищут людей

В городе Кота на юго-востоке индийского штата Раджастхан около 20 человек могут быть заблокированы под завалами обрушившегося здания с рестораном. Об этом пишет The India Today.

Газета сообщает, что экстренные службы спасли восемь человек. Территорию вокруг трехэтажного здания оцепили, чтобы собравшаяся толпа не мешала спасательной операции. В ходе нее сотрудники оперативных служб задействовали тяжелую технику, однако предпринимаются меры предосторожности, чтобы не травмировать людей под завалами. В статье говорится, что среди них могут быть студенты.

По данным The Economic Times, спасены уже 10 человек, а обрушение могло произойти из-за сноса старого здания поблизости. Он мог привести к проблемам с фундаментом в здании с рестораном.

