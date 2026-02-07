Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаНападение в общежитии в Уфе
Общество

На Украине задержали военкомов, до смерти избивших мобилизованного

Полиция Украины задержала сотрудников ТЦК, до смерти избивших мобилизованного
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Украинские полицейские задержали троих сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) по подозрению в избиении мобилизованного до смерти. Об этом сообщило управление полиции по Днепропетровской области.

По его данным, задержанным инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 УК Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.

В ночь на 7 февраля в полицию поступило сообщение о смерти 55-летнего мужчины. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, украинец получил несовместимую с жизнью черепно-мозговую травму. Осмотрев место происшествия, следователи изъяли вещественные доказательства, а также автомобиль ТЦК, в котором были обнаружены следы крови погибшего.

В декабре три сотрудника ТЦК избили полицейского в Одессе. По данным полиции, участковый доставил в военкомат мужчину, подлежащего мобилизации, однако военкомы начали проявлять агрессию к правоохранителю, в том числе с использованием обсценной лексики. Тогда страж порядка сделал представителям ТЦК замечание, но они не успокоились и устроили драку. Возбуждено уголовное дело. Военкомов арестовали.

Ранее жители Одессы разбили автобус ТЦК и вызволили мобилизованных.
 
Теперь вы знаете
Долги по зарплате, вахта для молодежи и «налоговый декрет». Главные новости о рынке труда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!