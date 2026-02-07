На Украине задержали военкомов, до смерти избивших мобилизованного

Украинские полицейские задержали троих сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) по подозрению в избиении мобилизованного до смерти. Об этом сообщило управление полиции по Днепропетровской области.

По его данным, задержанным инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 УК Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.

В ночь на 7 февраля в полицию поступило сообщение о смерти 55-летнего мужчины. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, украинец получил несовместимую с жизнью черепно-мозговую травму. Осмотрев место происшествия, следователи изъяли вещественные доказательства, а также автомобиль ТЦК, в котором были обнаружены следы крови погибшего.

В декабре три сотрудника ТЦК избили полицейского в Одессе. По данным полиции, участковый доставил в военкомат мужчину, подлежащего мобилизации, однако военкомы начали проявлять агрессию к правоохранителю, в том числе с использованием обсценной лексики. Тогда страж порядка сделал представителям ТЦК замечание, но они не успокоились и устроили драку. Возбуждено уголовное дело. Военкомов арестовали.

Ранее жители Одессы разбили автобус ТЦК и вызволили мобилизованных.