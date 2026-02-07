Размер шрифта
Президент Словакии раскритиковал решение о передаче Украине истребителей МиГ-29

Президент Словакии Пеллегрини: передача Украине истребителей МиГ-29 была ошибкой
Rob Schleiffert/Wikimedia Commons

Передача Украине истребителей МиГ-29 без адекватной замены ослабила обороноспособность Словакии. Об этом заявил словацкий президент Петер Пеллегрини на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«По сей день считаю ошибкой, что Словакия избавилась от МиГов, в то время не имея никакой замены. Никакая другая страна не поступила таким образом, что после передачи собственного вооружения должна была полагаться исключительно на помощь своих соседей», — написал он.

Пеллегрини усомнился в заявлениях прежнего руководства страны о якобы непригодном состоянии самолетов, подчеркнув, что в таком случае они не смогли бы улететь на территорию Украины.

По словам президента, в период, когда он возглавлял правительство, ему доводилось лично летать на МиГ-29, и тогда истребители находились в исправном состоянии и могли выполнять боевые задачи.

11 ноября 2025 года издание Aktuality писало, что прокуратура Словакии прекратила расследование законности передачи Украине истребителей МиГ-29, не найдя в решениях предыдущих властей республики состава преступления. По данным СМИ, прокуратура не смогла доказать, что Словакии был нанесен ущерб из-за помощи Киеву.

В июне 2024 года госсекретарь минобороны Словакии Игор Мелихер заявил, что передача его страной истребителей МиГ-29 Украине в 2023 году была признана незаконной. По его словам, экспертного анализа, которым экс-глава оборонного ведомства республики Ярослав Надь оправдывал передачу истребителей, «однозначно не существует».

Ранее появилось видео погони российской ракеты за истребителем МиГ-29 Украины.
 
