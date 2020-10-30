В Москве за полгода оштрафовали 90 тысяч человек за нарушение изоляции

Столичные правоохранители за полгода оштрафовали 90 тысяч человек, нарушивших обязательную изоляцию, рассказал начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков. Об этом пишет ТАСС.

«Всего за нарушение режима самоизоляции было привлечено к административной ответственности 90 тыс. горожан», — сказал Данчиков.

По его словам, москвичи стали ответственнее: весной ежедневно правоохранители выявляли около 1000, осенью — 100 нарушений.

В Москве коронавирусом заразились 413 928, выздоровели 303 831, погибли 6 644 человека. В России выявили уже более 1,5 млн человек с COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве скончались еще 69 пациентов с COVID-19

— В Роспотребнадзоре заявили, что на заболеваемость COVID-19 влияет плохая погода

— В Москве посетителей магазинов без масок и перчаток оштрафовали на 50 млн рублей