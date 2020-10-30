В Москве посетителей магазинов без масок и перчаток оштрафовали на 50 млн рублей

В Москве за отсутствие масок и перчаток в магазинах, торговых и развлекательных центрах с начала осени оштрафовали более 12,5 тыс. человек, общая сумма штрафов составила свыше 50 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника столичного Главконтроля Евгения Данчикова.

«Осенью проводятся постоянные рейды, в том числе и по торговым центрам, магазинам и развлекательным центрам. В ходе таких проверок с 1 сентября было выявлено более 12,5 тыс. нарушений перчаточно-масочного режима гражданами», — сказал Данчиков.

Как сообщалось, Московские суды оштрафовали на 1,8 млн руб. людей, не внесших на специальный портал данные о результатах теста на коронавирус после зарубежных поездок. Всего было составлено 1638 административных протоколов, которые передали в суды.

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