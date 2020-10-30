МИД Бразилии: одной из жертв теракта в Ницце стала бразильянка

МИД Бразилии сообщил, что бразильянка стала одной из жертв нападения вооруженного человека на прихожан собора Нотр-Дам в центре Ниццы, передает ТАСС.

«Одной из жертв стала 44-летняя бразильянка, мать троих детей, проживавшая во Франции», — говорится в сообщении

МИД Бразилии также осудил терроризм во всех его формах и проявлениях независимо от мотивов, а также подтвердил намерение добиваться его искоренения. Отмечается, что власти страны выступили в поддержку свободы слова и вероисповедания во всем мире.

«В этот момент правительство Бразилии выражает особую солидарность с христианами и последователями иных конфессий, которые страдают от преследования и насилия по религиозным мотивам», — говорится в сообщении.

29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.

Позже в другом французском городе — Авиньон — мужчина с ножом пытался напасть на полицейских. Нападавший выкрикивал «Аллах акбар!» и угрожал сотрудникам полиции. Он был застрелен полицией.

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